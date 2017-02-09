Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 348,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 169,7 milyon dolarlık DİBS aldı, 200 bin dolarlık ÖST sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 348,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.



Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 30 Ocak-3 Şubat haftasında net 348,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 169,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı, 200 bin dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) sattı.



Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 35 milyar 782,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada gerçekleştirilen alış ve hisse senedi değerlerindeki artışla 38 milyar 774,1 milyon dolara yükseldi. BIST 100 endeksi geçen hafta dolar bazında yüzde 10,3 değer kazanmıştı.



Yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, aynı dönemde yapılan 169,7 milyon dolarlık net alışla 23 milyar 964,4 milyon dolardan 24 milyar 981,6 milyon dolara çıktı.



Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 200 bin dolarlık net satışla 833,7 milyon dolardan 833,5 milyon dolara geriledi.