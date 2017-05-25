AKP hükümetinin yeni yasa taslağı ile zeytinliklerin yüzde 70’i imara açılacak. Taslak eğer yasalaşırsa zeytin ve zeytinyağı üretimi ağır darbe yiyecek. Yasayla birlikte “Zeytinlik” tanımı değişecek. Bir dönümde 15'ten az zeytin ağacı varsa artık o arazi zeytinlik sayılmayacak. Yerini maden ve inşaat alanları alacak.

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