Zeytinlik tanımı değişiyor, zeytin ve zeytinyağı üretimini zor günler bekliyor.
Hükümetin meclis alt komisyona sunduğu üretim reform paketiyle zeytinlikler imara ve madenlere açılacak.
Taslağa göre dönüm başına 15'ten az ağaç düşen sahalar zeytinlik tanımından çıkacak.
Özellikle Akdeniz ve Ege’de dağ yamaçlarındaki geleneksel zeytinlikler de en az 25-30 ağaç var. Bu da başka tehlikeyi beraberinde getiriyor.
Tasarı yasalaştığı takdirde zeytin alanları yatırıma açılacak ve Türkiye’nin zeytin, zeytinyağı üretiminde dünya ikinciliği hedefi artık hayal olacak.
Antalya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vahap Tuncer, hükümete seslendi, tasarının geri çekilmesini istedi.
Tasarı gündeme gelir gelmez tartışmaları da beraberinde getirdi. Eleştirilerin odağındaki sanayi tesislerinin inşa edilmesinin önünü açan maddeye ilişkin hükümet geri adım attı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, maddenin tasarıdan çıkarılabileceğini söyledi.
ulusalkanal.com.tr
AKP hükümetinin yeni yasa taslağı ile zeytinliklerin yüzde 70’i imara açılacak. Taslak eğer yasalaşırsa zeytin ve zeytinyağı üretimi ağır darbe yiyecek. Yasayla birlikte “Zeytinlik” tanımı değişecek. Bir dönümde 15'ten az zeytin ağacı varsa artık o arazi zeytinlik sayılmayacak. Yerini maden ve inşaat alanları alacak.
Zeytinlik tanımı değişiyor, zeytin ve zeytinyağı üretimini zor günler bekliyor.