Takımla sohbete bile başladı! 2+1 yıllığına Fenerbahçe'de
Takımla sohbete bile başladı! 2+1 yıllığına Fenerbahçe'de
"Eğer yeni bir darbe teşebbüsü olursa..."
Altın fiyatları zirvede! Çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları zirvede! Çeyrek altın ne kadar?
Şenol Güneş 'kalsın' dedi ama... Büyük şok!
Şenol Güneş 'kalsın' dedi ama... Büyük şok!

20 emekçi işten atıldı

Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde araba parçası üreten fabrikada 20'ye yakın emekçi işten çıkarıldı. İşçiler, fabrika önünde eylem yaptı, işe iadelerini istedi.

20 emekçi işten atıldı

Sivas'ta çeşitli sebeplerden dolayı işten çıkartılan 20 işçi çalıştıkları fabrika girişini kapatarak eylem yaptı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan kam mili üretim fabrikası, geride kalan 1 hafta içerisinde 20'ye yakın çalışanını işten attı.

İşine son verilen emekçiler daha önce fabrika önünde yaptıkları eylemi bu kez çıkış kapılarını kapatarak devam ettirdi.

Polisin gözaltı uyarısı yapması üzerine işçiler yolu açtı.

Çalışanlar sendika üyesi oldukları için işten atıldığını belirtirken, fabrikadaki 700 işçiden 375'inin sendika üyesi olduğu öğrenildi.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Sivas Organize Sanayi Bölgesi
banner863
Önceki Haber
Göztepe’nin kutlamaları sürüyor
Sonraki Haber
Hakkarililer, ilçe statüsüne düşmemek için eylem yaptı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.