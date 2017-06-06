Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde araba parçası üreten fabrikada 20'ye yakın emekçi işten çıkarıldı. İşçiler, fabrika önünde eylem yaptı, işe iadelerini istedi.

Sivas'ta çeşitli sebeplerden dolayı işten çıkartılan 20 işçi çalıştıkları fabrika girişini kapatarak eylem yaptı.



Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan kam mili üretim fabrikası, geride kalan 1 hafta içerisinde 20'ye yakın çalışanını işten attı.



İşine son verilen emekçiler daha önce fabrika önünde yaptıkları eylemi bu kez çıkış kapılarını kapatarak devam ettirdi.



Polisin gözaltı uyarısı yapması üzerine işçiler yolu açtı.



Çalışanlar sendika üyesi oldukları için işten atıldığını belirtirken, fabrikadaki 700 işçiden 375'inin sendika üyesi olduğu öğrenildi.





ulusalkanal.com.tr