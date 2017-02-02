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51 işçinin zaferi: Tazminat alarak işe geri döndüler

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde 3 farklı tekstil fabrikasında çalışan ve sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan 51 işçi büyük bir zafere imza attı. Emekçiler, yerel mahkemede ve yargıtaydaki davaları kazandı. İşçiler 60 bin liraya yakın tazminat alarak işlerine geri döndü.

Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkartılan 51 işçi, hem işlerine geri döndü, hem de 60 bin liraya yakın tazminat kazandı.

Gaziantep Organize Sanayi bölgesinde tekstil sektöründe faaliyet yürüten 3 ayrı iş yerinde 51 işçi DİSK Tekstil Sendikası üyesi oldukları için işten atıldı.

İşten çıkartılan emekçiler, konuyu mahkemeye taşıdı ve 2 yıl süren hukuk mücadelesi verdi. 

Aralık ayında sonuçlanan davalarda işçiler, işe iade kararıyla birlikte sendikal tazminat kazandı. 

DİSK Tekstil Sendikası Genel Başkan Danışmanı Nihat Bencan, mahkemenin bir ilke imza attığını ve işçilere sendikalı oldukları için tazminat verildiğini belirtti.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #gazintep #disk #işçi #tazminat #tekstil
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