Alt yapı çalışmasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

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Denizli'nin Kale ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cevherpaşa Mahallesi'nde Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) tarafından yürütülmekte olan alt yapı ve kanalizasyon çalışmaları sırasında, yaklaşık üç metre derinlikteki çukura boru döşeyen taşeron işçi Murat Aksan (18), göçük altında kaldı.



İtfaiye ekiplerinin başlattığı çalışması sonucu toprak altından çıkartılan Murat Aksan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.



Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aksan'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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