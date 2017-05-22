Bakanlar Kurulu Şişecam'daki grevi 60 gün süreyle erteledi. Erteleme kararına "grevin milli güvenliği bozucu nitelikte olması" gerekçe gösterildi.

Kristal-İş Sendikası'nın Şişecam'a bağlı bazı cam sanayi işyelerinde aldığı grev kararı ertelendi.



Resmi Gazete yer alan erteleme kararına, grevin milli güvenliği bozucu nitelikte görülmesi gerekçe gösterildi. Grevin 60 gün ertelendiği duyruldu.



Şişecam ve bağlı ortaklıkları Trakya Cam ile Anadolu Cam, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Kristal-İş sendikasının 24 Mayıs tarihinde grev kararı aldığını açıklamışlardı.





ulusalkanal.com.tr