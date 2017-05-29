Bursa'da yapımı süren Panaroma Bursa Fetih Müzesi inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti.

Bursa'da yapımı süren Panaroma Bursa Fetih Müzesi inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Kızyakup Mahallesi Kamberler Parkı mevkisindeki Panaroma Bursa Fetih Müzesi inşaatında çalışan Necmettin Maraba (45), yaklaşık 30 metre yüksekten dengesini kaybederek düştü.



Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerinde gelen 112 Acil Servis ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan Maraba, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.