Hayatını kaybetti
Hayatını kaybetti
Şırnak Valiliği az önce duyurdu
Şırnak Valiliği az önce duyurdu
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
TGB yeni dönem GYK'sını belirledi
TGB yeni dönem GYK'sını belirledi

Bursa'da inşaattan düşen işçi öldü

 Bursa'da yapımı süren Panaroma Bursa Fetih Müzesi inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti.

Bursa'da inşaattan düşen işçi öldü

 Bursa'da yapımı süren Panaroma Bursa Fetih Müzesi inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kızyakup Mahallesi Kamberler Parkı mevkisindeki Panaroma Bursa Fetih Müzesi inşaatında çalışan Necmettin Maraba (45), yaklaşık 30 metre yüksekten dengesini kaybederek düştü.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerinde gelen 112 Acil Servis ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan Maraba, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yüksekten düşme #öldü #osmangazi #bursa #bir kişi
banner863
Önceki Haber
Bursa Büyükşehir Belediyespor'da Vercesi dönemi
Sonraki Haber
Tekneye atlayan köpek balığı balıkçıyı yaraladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.