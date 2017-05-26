Cam işçileri, hükümetin Şişecam'daki grev erteleme kararına karşı 5 ilde, 9 fabrikada ayakta. Çok sayıda sendika ile Vatan Partisi'nin de destek verdiği eylemde işçiler, haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Şişecam'da grevin 2 ay ertelenmesini işçiler protesto ediyor.



"Grevin milli güvenliği bozucu nitelikte olması" gerekçe gösterilerek Bakanlar Kurulu tarafından verilen erteleme kararına karşı işçiler, Trakya, Mersin, Yenişehir, Eskişehir ve Gebze'de vardiya çıkışlarında fabrikaları terketmiyor.



Kristal İş Sendikası öncülüğünde 9 fabrikada süren eylemlerin biri de Gebze'deydi. Buradaki eyleme Gebze Sendikalar Birliği ve Vatan Partisi İl yönetimi de destek veriyor.



İşçiler, grev ertelemeleri ile işçilerin elinden grev haklarının alınmak istendiğini belirtti.



Kristal İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Cihat Ergün, cam işçileri grev ertleme kararına karşı eylemlerini sonuç alana kadar devam edeceklerini kaydetti.



Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde toplanan Kristal-iş ile Türk-iş'e bağlı sendikalar ve Vatan Partisi de erteleme kararına tepki olarak basın açıklaması yaptı.



Fabrika içinden çekilen görüntüler ise Mersin'deki Şişecam fabrikasından. Buradaki işçiler de hergün 2 vardiya arası 1 saatlik iş bırakma eylemi yapıyor.



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