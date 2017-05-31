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DİSK'ten kıdem tepkisi: Tazminat güvencemizdir gasp ettirmeyeceğiz

Bakanlar Kurulu gündemine alınan kıdem tazminatının fona devredilmesi çalışmalarına DİSK'ten tepki geldi. Emekçilerin hakkını yedirmeyeceklerini vurgulayan DİSK Başkanı Kani Beko, tüm sendika ve emek örgütlerine de ortak mücadele çağrısı yaptı.

"Kıdem tazminatı sadece DİSK'in sorunu değil" dedi, diğer sendika ve emek örgütlerine çağrı yaptı. 

Hükümetin Bakanlar Kurulu'na getirdiği kıdem tazminatının fona devredilmesine DİSK'ten tepki geldi..

Sendika Genel Merkezi'nde açıklama yapan DİSK başkanı Kani Beko, düzenlemeyle işçinin hakkının gasp edielecğini söyledi. 

Sonra da hükümeti uyardı DİSK başkanı. "Buna izin vermeyiz" dedi. 

Kıdem hakkının gasp edilmesi sadece DİSK'in sorunu olmadığını söyleyen Kani Beko, Türk-İş, Hak-İş ve diğer meslek örgütlerine de ortak mücadele çağrısı yaptı.

HABER: DENİZ ADALI-KAMERA: BÜLENT ÜNAL
ulusalkanal.com.tr
Etiketler; #disk #kıdem tazminatı
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