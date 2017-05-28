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İnşaattan düşen bekçi öldü

Malatya'da çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen bekçi hayatını kaybetti

İnşaattan düşen bekçi öldü

Malatya'da çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen bekçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Merkez Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi'nde Dursun Göngör (59), bekçilik yaptığı inşaatın 3. katından düştü. Yakınları iftarda telefonla Göngör'e ulaşamayınca inşaata gitti.

Güngör'ü yerde gören yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Bekçinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Burada yapılan incelemenin ardından Güngör'ün cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #bekçi #inşaat #malatya #öldü
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