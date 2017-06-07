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İşçiler İstanbul ve Ankara'da kıdem tazminatı için alanlara çıktı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu "kıdem tazminatımıza dokunma" diyerek İstanbul ve İzmir'de alanlara çıktı. Emekçiler kıdem tazminatı haklarından vazgeçmeyeceğini vurguladı. DİSK'in İzmir’de örgütlü olduğu işyerlerinde 16 Haziran'da yarım gün iş bırakılacağı açıklandı.

AKP'nin kıdem tazminatının fona devri planına karşı DİSK alanlara çıktı. 

İstanbul Beyoğlu'nda İŞKUR önünde toplanan işçiler adına DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Adil Çiftçi konuştu. 

Eylemlerin bir başka adresi ise İzmir oldu.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı hükümete seslendi.

İŞKUR İl müdürlüğü önünde yapılan eylemde 16 Haziran direnişinin yıl dönümünde yarın gün iş bırakma kararı aldı. 
 
HABER: BELMA YÜCEL-KAMERA: AKIN KARA
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #işçi #kıdem tazminatı #istanbul #ankara
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