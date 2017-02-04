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Kadro isteyen taşeron işçiler örgütlenme atağı başlattı

Çalışma hayatını çekilmez kılan sorunlardan bir tanesi de "Taşeron uygulaması". Hükümet seçim vaadi olarak kadro sözü vermişti ama henüz bir adım atılmadı. Sosyal medyada örgütlenen yüz binlerce işçi referandum öncesi verilen sözleri hatırlatma kararı aldı.

Kimi hastanede bilişim uzmanı

Kimi belediye personeli 

Ancak hiçbiri kadrolu değil, taşeron. Kadrolu işçi haklarından mahrum oldukları için de üçüncü sınıf personel muamelesi görüyorlar.

Hükümet kadro sözü verdi vermeine ama seçimin üzerinden aylar geçmesine rağmen henüz o söz yerine getirilmedi.

Onlar da seslerini duyurmak için sosyal medyada örgütlendi. Sayıları kısa sürede yüz binleri geçti.

İnternet üzerinden örgütlenen taşeron işçiler, İstanbul'da ilk toplantılarını yaptılar, yol haritası belirledi.

Talepleri net, kadroya alınmak. Bunun için de her türlü mücadeleyi vermeye hazırlar.

HABER:ALİ TURNA-KAMERA:ŞENGÜL DERİN
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #kadro #taşeron işçi
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