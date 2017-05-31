''Kıdem tazminatı bir yük değil, Türkiye işçi sınıfının 80 yıllık kazanımıdır"

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, kıdem tazminatının bir yük değil, Türkiye işçi sınıfının 80 yıllık kazanımı olduğunu söyledi.



Beko, DİSK Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, kıdem tazminatı kurumunun fona devredilerek fiilen ortadan kaldırılmaya çalışıldığını iddia etti.

Kani Beko, ''Basında yer alan haberlerden, şu anda Çalışma Bakanlığının hazırladığı bir yasa taslağı olduğu ve bu tasarının Bakanlar Kurulu ile paylaşıldığı anlaşılıyor. Bu denli kritik ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir konuda sağlıklı bir kamusal tartışma ortamı yaratılmamaktadır. Sosyal taraflarla sosyal diyaloğa dayalı bir müzakere süreci işletilmemekte, buna karşın kamuoyu kaynağı belirsiz birtakım bilgilerle yönlendirilmeye çalışılmaktadır." diye konuştu.

Beko, DİSK'in kıdem tazminatı konusundaki tavrının net olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

''Kıdem tazminatı bir yük değil, Türkiye işçi sınıfının 80 yıllık kazanımıdır. Kıdem tazminatından yasal olarak kurtulamayan işverenlerin önemli bir bölümü, hile ile kıdem tazminatını ödemekten kaçınmaktadırlar. Sosyal bir hukuk devletinin yapması gereken, her işçinin kıdem tazminatı alabilmesini güvence altına almaktır. Hükümetin açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla kıdem tazminatının bireysel fon sistemine dönüştürülmesi hedeflenmektedir.''

Kıdem tazminatının fona devredilmesinin işten çıkarmaları kolaylaştıracağını ileri süren Beko, ''İşçi çıkarırken kıdem tazminatı ödemek gibi bir zorunluluğu kalmayan işveren daha kolay işçi çıkarabilecektir. Kıdem tazminatının fona devri, kıdem tazminatı miktarının düşmesi anlamına gelecektir. Kıdem tazminatı halen işçinin son ücreti üzerinden ve 30 gün tutarında ödenmektedir. Hükümetin gündeme getirdiği bireysel kıdem tazminatı fonu ile kıdem tazminatı tutarı düşecektir.'' şeklinde konuştu.

Beko, tüm çalışanların kıdem tazminatı alması için yapılması gerekenlerin belli olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

''Mevcut yasada tek kelimelik değişiklik yapılsın ve bir gün çalışana bile kıdem tazminatı ödenmesi sağlansın. İflas nedeniyle ödenmeyen kıdem tazminatını devlet ödesin ve işverenden haciz yoluyla tahsil etsin. İflas halinde bankaların, devletin değil, işçilerin alacaklarının ödenmesi öncelikli ve imtiyazlı olsun. Kıdem tazminatı ödemeyen işverenlere ağır yaptırımlar getirilsin. Kıdem tazminatı hakkını savunmak şu anda Türkiye işçi sınıfını temsil eden tüm sendikal güçlerin en öncelikli konusu olmak durumundadır. Tüm sendikaları bu konuda net ve kararlı tutum almaya çağırıyoruz.''

DİSK'in kıdem tazminatı hakkının korunması için birçok eylem ve etkinlik gerçekleştireceğini belirten Beko, ''7 Haziran'da DİSK’in örgütlü olduğu tüm bölgelerde, çalışma genel müdürlükleri önünde eş zamanlı kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirilecektir. Ardından yetkili organlarımızın alacağı eylem kararları, en geniş katılımla ve etkili bir biçimde hayata geçirilecektir.'' ifadelerini kullandı.