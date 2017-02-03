Karabağlar'da her yer çöplerle doldu- İzmir haberleri

İzmir'in en büyük ilçelerinden Karabağlar'da çöp konteynırları doldu taştı, çöpler toplanmadı. Çünkü Belediyeye ait Karbel şirketi ile sendika arasında yürütülen toplum iş sözleşmeleri olumsuz sonuçlandı, işçiler de 31 Ocak günü greve çıkmıştı.

İzmir'in en büyük ilçesi Karabağlar'da her yer çöplerle doldu.



Belediye'ye ait Karbel AŞ ile Genel-İş sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmeleri olumsuz sonuçlanmış, işçiler 31 Ocak'ta greve çıkmış, 195 işçi tüm hizmetleri durdurmuştu.



Grevin dördüncü gününde ilçede son durum kameralara işte böyle yansıdı.



İlçe genelinde çöpler toplanmadı. Konteynırların çevresinde biriken çöpler yurttaşların tepkisini neden oldu.



Belediye yetkilileri sendika ile görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.







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