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Kıdem Çalıştayı'nda Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye tek taraflı çalışma eleştirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin kıdem tazminatının fona devredilmesini çalışmasını tek tarafları yapmasına tepki gösterdi. İşçi temsilcileriyle görüşülmeden hareket edilmesinin fayda sağlamayacağını belirten Kılıçdaroğlu, kıdem çalışmasına ilişkin hazırlanan taslağın açıklanmamasını da eleştirdi. CHP lideri, sendikaları ortak mücadeleye çağırdı.

CHP Emek Bürosu, hükümetin tartışma yaratan Kıdem Tazminatı'nın fona devredilmesi çalışmasına ilişkin bir çalıştay düzenledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da bulundu.

Çalıştayda sendika temsilcilerine hitap eden Kılıçdaroğlu, AKP'nin kıdem çalışmasını tek taraflı yapmasına tepki gösterdi, çalışmanın ayrıntılarının paylaşılmamasını eleştirdi.

CHP lideri, sendikaları işçi hakları için ortak mücadele etmeye çağırdı.

Bu arada Kıdem Tazminatına ilişkin yapılan çalıştaydan çıkan sonuç, rapor halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletilecek.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #chp #AKP #kıdem tazminatı #kemal kılıçdaroğlu
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