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Mersin cam işçileri ayakta

Cam işçileri, hükümetin Şişecam'daki grev ertelemelerine karşı başlattıkları eylemlere devam etti. Bu kez sloganların yükseldiği yer Mersin'di.

Şişecam'a ait Mersin'deki Anadolu Cam Sanayi ve Trakya Cam Sanayi'nde çalışan 750 emekçi eylem yaptı.

Nedeni de AKP iktidarının milli güvenlik gerekçesiyle grevi ertlemesydi.

İşçiler, Kristal İş Sendikası merkeze yönetimi, Türk-İş bağlı sendikaların başkanları ve Vatan Partisi yalnız bırakmadı. 

Ancak fabrikaya alınmadılar. İşçileri tel örgülerin ardından selamladılar. 

Şişecam işçileri de sloganlarla destekeğe gelenlere seslerini duyurdular. 

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Mersin #cam #işçi
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