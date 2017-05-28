Sendika, işçi örgütleri ve siyasi partilerin tepki gösterdiği fona devredilecek kıdem tazminatı düzenlemesi haftanın ilk günü Bakanlar Kuruluna sunulacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kıdem tazminatı konusunda işçilerin mağduriyet yaşadığını öne sürdü.
Bir televizyon programında konuşan Müezzinoğlu, düzenlemenin yıl sonuna kalabileceğini ifade etti.
Açıklamalara tepkiler gecikmedi. Ulusal Kanal canlı yayınına katılan Vatan Partisi İşçi ve Sendika Bürosundan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Koç, kıdem tazminatı konusundaki önerilerini sıraladı.
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İşçi sendikalarının karşı çıktığı kıdem tazminatının fona devredilmesi düzenlemesi yarın Bakanlar Kurulu’na sunulacak. Açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yaptı. Fonu yıl sonuna kadar kurmayı hedeflediklerini belirten Müezzinoğlu’na ilk tepki ise Vatan Partisinden geldi.
Sendika, işçi örgütleri ve siyasi partilerin tepki gösterdiği fona devredilecek kıdem tazminatı düzenlemesi haftanın ilk günü Bakanlar Kuruluna sunulacak.