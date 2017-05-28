İşçi sendikalarının karşı çıktığı kıdem tazminatının fona devredilmesi düzenlemesi yarın Bakanlar Kurulu’na sunulacak. Açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yaptı. Fonu yıl sonuna kadar kurmayı hedeflediklerini belirten Müezzinoğlu’na ilk tepki ise Vatan Partisinden geldi.

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