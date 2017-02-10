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Prince Group'da çalışan 500'den fazla işçi maaşını aylardır alamıyor

Antalya'da Prince Group'da çalışan 500'den fazla işçi maaşını aylardır alamıyor. Maaş, ihbar ve kıdem tazminatları için mücadele başlatan emekçiler, Ulusal Kanal'a konuştu.

Prince Group'da çalışan 500'den fazla işçi maaşını aylardır alamıyor

Kimi kat görevlisi, kimi bilgi işlem çalışanı, kimi aşçı, kimi havuz görevlisi. 

Turizm emekçileri Antalya'da yıllarca Prince Group bünyesinde çalıştı. Şirket, kriz döneminde bile Türkiye ve üç ülkede milyarlarca dolarlık yatırım yaptı, yeni tesisler açtı. Ancak 2014 yıllarında işveren krizi bahane gösterip işçilere maaş vermedi.

İşçiler, otele  verdikleri emeğin karşılığını istiyor.

Turizm çalışanları alacaklarının ödenmesi için işverene 28 Şubat'a kadar süre verdi. Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu, işçileri hakları konusunda uyardı.


 
HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY
KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ KOÇAK
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #antalya #Prince Group
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