Antalya'da Prince Group'da çalışan 500'den fazla işçi maaşını aylardır alamıyor. Maaş, ihbar ve kıdem tazminatları için mücadele başlatan emekçiler, Ulusal Kanal'a konuştu.

Kimi kat görevlisi, kimi bilgi işlem çalışanı, kimi aşçı, kimi havuz görevlisi.



Turizm emekçileri Antalya'da yıllarca Prince Group bünyesinde çalıştı. Şirket, kriz döneminde bile Türkiye ve üç ülkede milyarlarca dolarlık yatırım yaptı, yeni tesisler açtı. Ancak 2014 yıllarında işveren krizi bahane gösterip işçilere maaş vermedi.



İşçiler, otele verdikleri emeğin karşılığını istiyor.



Turizm çalışanları alacaklarının ödenmesi için işverene 28 Şubat'a kadar süre verdi. Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu, işçileri hakları konusunda uyardı.







HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY

KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ KOÇAK

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