Pazar ilçesinde çay fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti

Rize'nin Pazar ilçesinde çay fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Kocaköprü Mahallesi'ndeki özel bir çay fabrikasında görevli Tolga Altınbaş (26), çalışırken kıyafetini makineye kaptırdı.



Kıyafetiyle makineye sıkışan Altınbaş, ağır yaralandı.



Altınbaş, 112 Acil Servis ekiplerince Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.