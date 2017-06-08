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Şişecam grevinde işçiler zafer kazandı

Şişecam'a ait fabrikalarda çalışan 5 bin 500 işçi, grev erteleme kararına karşı 24 Mayıs'ta başlattığı mücadele başarıyla sonuçlandı. Hafta başından beri süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Şişecam grevinde işçiler zafer kazandı

Aydınlık'tan Tarık Tekgözli'nin haberine göre, Şişecam'a ait fabrikalarda çalışan 5 bin 500 işçi, grev erteleme kararına karşı 24 Mayıs'ta başlattığı mücadele başarıyla sonuçlandı. Hafta başından beri süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Şişecam zaferine ilişkin ayrıntılar yarın Aydınlık gazetesinde yer alacak.

NE OLMUŞTU?

Kristal-İş Sendikası ile Cam İşverenleri Sendikası arasındaki Lüleburgaz, Gebze, Yenişehir, Mersin ve Eskişehir’deki 11 işyerinde çalışan 5 bin 500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Sendika 24 Mayıs’ta greve çıkma kararı aldı. Grevin 24 Mayıs'ta başlaması beklenirken Bakanlar Kurulu'ndan erteleme kararı geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan 16 Mayıs tarihli kararda, Kristal-İş tarafından alınan grev kararının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendiği belirtildi. İşçiler grev erteleme kararına karşı dönüşümlü olacak şekilde işyerini terk etmeme ve işe 2 saat geç başlama eylemi başlattı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #zafer #şişecam
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