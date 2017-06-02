Yasaklanan yerlerde sigara içen, raporluyken başka yerden sosyal medya bildirimi yapan veya işyerinde bilgisayarında oyun oynayan çalışanlar tazminatsız işinden olabilir.

Yasaklanan yerlerde sigara içen, raporluyken başka yerden sosyal medya bildirimi yapan veya işyerinde bilgisayarında oyun oynayan çalışanlar tazminatsız işinden olabilir.



İş hukuku, çalışanlara önemli haklar sağladığı gibi aynı zamanda sorumluluklar da yüklüyor. Günümüzde sosyal medya ve sanal Oyunların kullanımı yükseldiği için bu gelişmeler kendine çalışma ortamında da yeni düzenlemeler getiriyor. Çalışanların bu ayrıntılara dikkat etmesi, işyeri ve kendi çıkarlarını korumak anlamında büyük önem taşıyor.



HAKLI FESİH



İş ilişkisi diğer bütün hukuki ilişkilerden farklı olduğu için İş Hukuku gibi özel bir hukuk dalının ortaya çıkması söz konusu olmuştur. İşçi – işveren ilişkisinde işverenin ve işçinin her türlü davranışı iş ilişkisinin sonlanması için bir neden oluşturabilir. İşçiler ve işverenler çoğu kez küçük bir davranışın böyle büyük sonuçları olabileceğini akıllarına getirmezler. Ancak bazen işyerinde internetin yanlış amaçlar için kullanılması, içilmemesi gereken bir yerde sigara içilmesi, sosyal medya hesaplarından yapılan bir paylaşım, işyerinde yapılan bir kutlamadaki uygunsuz davranışlar işçiyi işsiz bırakabiliyor. Davranışın sıklığına ve ağırlığına göre işçi bazen hem işinden oluyor, hem de tazminat bile alamıyor.



GÖREVİNİ TAMAMLAMALI



İşyerinde iş ilişkisinin temeli işverenin verdiği görevlerin yerine getirilmesidir. Dolayısıyla işçi, işverenin kendisine verdiği işleri çalışma süresi içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür.



KİŞİSEL CEP TELEFONLARI DA ÖNEMLİ



Ancak işçinin cep telefonundan oyun oynadığının tespit edilmesi, işyerindeki bilgisayarda oyun oynandığının tespitinden daha zordur. Çalışan uyarılmış ancak hâlâ bu davranışlarına devam etmiş ise tazminatsız olarak fesih dahi söz konusu olabilecektir.



OFİSTE SANAL KUMAR VE BAHİS



Akşam'dan Okan Güray Bülbül'ün yazısına göre, çalışma süresi içerisinde kendisine verilen işleri yürütmesi için verilmiş bilgisayarın şans oyunları oynamak için kullanılması işçiyi işinden edebilir. Nitekim Yargıtay'ın bilgisayarindan online oyun oynadığı için tazminatsız işten çıkarılmayı haklı bulan kararları bulunmaktadır.



İŞYERİNDE OYUN TEHLİKELİ



İşyerinde mesai saatleri içerisinde, şirket bilgisarıyla oyun oynamak, işverenin güvenini kötüye kullanmak anlamına geliyor. Uyarılara rağmen oynamaya devam etmek çalışanı tazminatsız olarak işinden edebiliyor.



RAPORLUYKEN PAYLAŞIM YAPMAK



Hasta olduğu için rapor alan ve işverenini arayıp işe gelemeyeceğini söyleyen işçi, aynı gün öğleden sonra başka bir yerden arkadaşlarıyla yemek fotoğrafı paylaşırsa işinden olabilir. İşveren bu paylaşımdan haberdar olursa işçisini tazminat ödemeden işten çıkartabilir. Bu durum bir yalan değil, işverenin güvenini kötüye kullanmak anlamına gelecektir.



ŞİRKETİNİ KÖTÜLEYEN İŞİNİ KAYBEDEBİLİR



İşçiler sosyal medya hesaplarından çalıştıkları şirket hakkında olumsuz ifadeler kullanırlarsa da işlerinden olabilirler. Eleştiri sınırlarını aşan şekilde tenkit etmek, şirket hakkında olumsuz ifadeler kullanmak işçileri zor durumda bırakır. Şirket adına olumsuz ifadeler kullanan, hakaret içeren paylaşımlarda bulunanlar tazminatsız işten çıkartılabilirler.



ÇOK DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR



Günümüzde kişisel görüş ve düşüncelerin açıklandığı en önemli platformlar sosyal medya hesapları. Instagram, Facebook gibi platformlar neredeyse bağımlılık haline gelmiş durumda. Çalışanlar iş ilişkisi kapsamında kişisel



düşüncelerini ifade ettikleri sosyal medya hesaplarından da sorumlular. Dolayısıyla işverenleri hakkında olumsuz düşüncelerini ifade ederken, günlük aktivitelerini bu hesaplardan yayımlarken dikkatli olmalılar./Milliyet

