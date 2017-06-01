Şişecam'da grev yasağına karşı eylem yapan işçilere destek sürüyor. Vatan Partisi, yasağa karşı mücadele yürüten işçileri ziyaret etti. Gebze Cam Elyaf Fabrikası'ndaki eylemde, vatan, emek, birlik vurguları öne çıktı.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Şişecam'da grev yasağına karşı 24 Mayıs'ta eyleme geçen cam işçilerini, Gebze Cam Elyaf Fabrikası'nda ziyaret etti. Aynı saatlerde Birleşik Metal-İş Sendikası yöneticileri ile metal işçileri de fabrika önündeydi.



Fabrika içinde toplanan Kristal-İş üyesi işçiler, Vatan Partisi ve Birleşik Metal-İş üyelerini, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıyla karşıladı.



Desteğe gelenler ile gazetecilerin, işçilerin bulunduğu alana alınmaması nedeniyle, konuşmalar tel örgüler ardından yapıldı. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel, grev erteleme kararını eleştirdi.



Birleşik Metal İş yöneticilerinin, eylem alanına yürüyerek gelme talebine, emniyet güçleri "müdahale ederiz" diyerek izin vermedi. Emniyetin tavrı, alanda tepkiyle karşılandı. Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu Hükümete seslenerek, "yasaklarla işçiye boyun eğdiremeyeceksiniz" dedi.



Ulusal Kanal'a konuşan Şişecam işçileri de, Hükümetin grev erteleme kararına tepki gösterdi.



Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kurulu bulunan Şişecam'a bağlı Anadolu Şişe ve Trakya Düz Cam fabrikalarında grevin ertelenmesine işçiler tepkili. Türk-İş'e bağlı tüm sendika şube başkanları fabrika önünde Kristal İş üyesi işçilere destek vermek için toplandı.



Türk iş 8'inci Bölge Başkanı Sabri Özdemir, "milli güvenliği tehdit ettiği" gerekçesi ile grev kararının ertelenmesine kararına tepki gösterdi, işçilerden kararlı olmalarını istedi.



Bursalı Şişecam işçileri ise yıllardır grev kararlarının ertlendiğini hatırlattı.



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