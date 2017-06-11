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Yırca'da "zeytinime dokunma"

Zeytinlerin ölüm fermanı olan yasa tasarısına tepkiler sürüyor. Manisa'nın Yırca Mahallesindeki zeytin üreticiler "Zeytinime Dokunma" eylemi yaptı.

Yırca'da "zeytinime dokunma"

Manisa'nın Yırcalı zeytincileri çıkartılmak istenen yasa tasarısına tepki gösterdi.

Yırca Mahallesi'nde bir araya gelen üreticiler, yasa tasarısının geri çekilmesini istedi.

Mahalle sakinlerinden Ayşe Teyze, daha önce 6 bin 666 zeytin ağacının katledildiğini hatırlattı, mağduriyetlerinin sürdüğünü belirtti.

Kendilerine sorulmadan bir yasa hazırladıklarını söyleyen Ayşe Ürüncü, düzenlemenin geri çekilmesini istedi. 


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Manisa #yırcalı #zeyin #yasa #tasarı #ayşe ürüncü
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