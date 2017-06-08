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"Zeytin ağacına dokunma"

Peki bu yasa tasarısına zeytini işleyen, onlara çocuğu gibi bakan üreticiler ne diyor? Yanıtlar İzmir Seferihisar Gödence köyündeki zeytin üreticilerinden...

"Zeytin ağacına dokunma"
Onların tek geçim kaynağı, zeytin. 

Zeytinliklerin “idam fermanı” olarak adlandırılan ‘üretim reform paketi”ni üreticiler için "Acı Son" demek...

İzmir Seferihisar Gödence köyünde üretici olan 84 yaşındaki İzzettin amca, “bu ağaçların suçu ne?” diyerek yetkililere isyan etti.

Asırlık zeytin ağaçlarının kaderini komisyondan çıkan karar belirleyecek. Üretici dört gözle güzel haberi bekliyor.

Üretici birlikleri ve kooperatifler Cuma günü İzmir Urla’da zeytine sahip çıkmak için eylem yapacak.

 Haber: Erdem Özdemir
Kamera: Akın kara 
ulusalkanal.com.tr
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