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Zeytin üreticileri hükümete tepkili

Zeytin sektörünün temsilcileri, yasa tasarısının TBMM Komisyonu'ndan üreticilere danışılmadan geçirilmesi eleştirdi ve tasarının iptal edilmesini istedi.

TBMM Komisyonundan geçen zeytincilik tasarısına tepkiler sürüyor. Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir araya gelen zeytin sektörünün temsilcileri, kendilerine danışılmadan yasanın geçtiğini belirtti.

Temsilciler, 3 maddenin 76 maddelik torba yasasından geri çekilmesini istedi. 

Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticiler Federasyonu Başkanı Tarkan Denizer, yasanın kendilerine danışılmadan geçirildiğini söyledi.

Denizer, yasanın tekrar görüşülmesini gerektiğini ifade etti. 

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Balıkesir #tbmm #TBMM Komisyonu
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