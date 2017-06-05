Zeytinciliğin “idam fermanı” olarak adlandırılan tasarı Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Uzmanlar 4. maddeye dikkat çekiyor, "bu madde zeytinciliğin sonunu getirebilir” diyor.

Zeytinciliğin “idam fermanı”, üretim reform tasarısı yarın meclis gündemine gelecek.



Prof. Dr. Cengiz Çakır, zeytinlik sahalarını sanayi yatırımlarına açacak tasarının 4. maddesine dikkat çekti.



Tasarının yasalaşması halinde, “Kamu yararı kararı alınmış yatırımlar” için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasının yolu açılacak ve bakanlıklar bu yetkilerini gerektiğinde valiliklere devredebilecek.



Çakır, tasarıda kurulması planlanan komisyonda oy birliği kararı aranmadığına vurgu yaptı.



Bu arada, hükümet zeytinleri katledecek tasarıya son dakikada yeni bir madde daha ekledi. Buna göre, yurttaşlar satın aldıkları her cep telefonu için satış bedeli üzerinden yüzde 6 oranında, bilgisayarlar için de yüzde 2 oranında TRT payı ödeyecek. Konu, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay’ın da gündemindeydi.



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