İmzayı attı, formayı giydi! İşte ilk kareler
İmzayı attı, formayı giydi! İşte ilk kareler
İşte dünyanın en büyük uçağı
İşte dünyanın en büyük uçağı
Seyhan Belediyesi'nin ilginç twitine çarpıcı yanıtlar
Seyhan Belediyesi'nin ilginç twitine çarpıcı yanıtlar
Fenerbahçe transferi az önce açıkladı
Fenerbahçe transferi az önce açıkladı

Zeytinciliğin 'idam fermanı'

Zeytinciliğin “idam fermanı” olarak adlandırılan tasarı Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Uzmanlar 4. maddeye dikkat çekiyor, "bu madde zeytinciliğin sonunu getirebilir” diyor.

Zeytinciliğin 'idam fermanı'

Zeytinciliğin “idam fermanı”, üretim reform tasarısı yarın meclis gündemine gelecek.

Prof. Dr. Cengiz Çakır, zeytinlik sahalarını sanayi yatırımlarına açacak tasarının  4. maddesine dikkat çekti.

Tasarının yasalaşması halinde, “Kamu yararı kararı alınmış yatırımlar” için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasının yolu açılacak ve bakanlıklar bu yetkilerini gerektiğinde valiliklere devredebilecek.

Çakır, tasarıda kurulması planlanan komisyonda oy birliği kararı aranmadığına vurgu yaptı.

Bu arada, hükümet zeytinleri katledecek tasarıya son dakikada yeni bir madde daha ekledi. Buna göre, yurttaşlar satın aldıkları her cep telefonu için satış bedeli üzerinden yüzde 6 oranında, bilgisayarlar için de yüzde 2 oranında TRT payı ödeyecek. Konu, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay’ın da gündemindeydi. 

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #zeytincilik #meclis
banner863
Önceki Haber
İstanbul Bağcılar'da zincirleme trafik kazası: Yaralılar var
Sonraki Haber
Cheik Tiote kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.