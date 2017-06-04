Üreticilerin itiraz ettiği zeytinlik, mera ve kıyıların sanayiye açılmasına olanak sağlayan tasarısının arkasından maden lobisi çıktı. Yasanın arkasında siyanürle altın arayan maden lobisinin bulunduğunu söyleyen CHP Milletvekili Mustafa Akaydın, bu lobinin Tarım Bakanı Faruk Çelik’i teslim aldığını söyledi.

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