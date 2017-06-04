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Zeytinlikler için maden lobisi devrede! "Faruk Çelik teslim alındı"

Üreticilerin itiraz ettiği zeytinlik, mera ve kıyıların sanayiye açılmasına olanak sağlayan tasarısının arkasından maden lobisi çıktı. Yasanın arkasında siyanürle altın arayan maden lobisinin bulunduğunu söyleyen CHP Milletvekili Mustafa Akaydın, bu lobinin Tarım Bakanı Faruk Çelik’i teslim aldığını söyledi.

Tarım Bakanının maden lobisine teslim olduğunu söyledi. Tasarının arkasındaki güçlere dikkat çekti.

Sanayi Komisyonu’ndan geçen zeytinlik, mera ve kıyıların sanayiye açılmasına olanak sağlayan üretim reform tasarısına tepkiler sürüyor. CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın tasarıya ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Aydınlık gazetesine konuşan Akaydın, tasarıyla zeytinlik yasasının tarumar edileceğini söyledi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #tarım bakanı #maden lobisi #zeytinlik #Faruk Çelik
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