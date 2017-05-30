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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur

Kilimli İlçesi Gelik Beldesi'nde özel maden şirketine ait kömür ocağında göçük meydana geldi.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gelik beldesi Ayiçi mevkisinde bulunan özel bir maden ocağında tavanın çökmesi sonucu göçük meydana geldi.

Göçükte maden işçileri Tayfun Keskin ile Volkan Köroğlu mahsur kaldı.

Mahsur kalan işçileri kurtarmak için mesai arkadaşlarının yanı sıra çevredeki maden ocaklarından gelen işçiler de kurtarma çalışmalarına katılıyor.

İşçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #zonguldak
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