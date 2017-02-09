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Zonguldak'taki 1 metre uzunluğundaki kazma yine çalındı

Kömürü bulan Uzun Mehmet'in "madenci" olarak tasvir edildiği heykeldeki kazma 2'nci kez hırsızların hedefi oldu. Zonguldak'taki 1 metre uzunluğundaki kazma 2 yıl aradan sonra yine çalındı.

Zonguldak'taki 1 metre uzunluğundaki kazma yine çalındı

Zolguldak'ın Ereğli ilçesinde kömürü bulan Uzun Mehmet'in madenci olarak tasvir edildiği heykeldeki kazma ikinci kez çalındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Uzunmehmet anısına yaklaşık 17 yıl önce sahil bandına yerleştirilen heykelin sol elindeki demir kazmanın olmadığını fark eden vatandaşlar, durumu Ereğli Belediyesine bildirdi.

Belediye ekipleri, yaptığı incelemede, Uzunmehmet Parkı'ndaki heykelin 1 metrelik kazmasının çalındığını belirledi.

Uzunmehmet, 8 Kasım 1829'da ilk kez taş kömürünü bulmuştu.  Kömürü bulan Uzun Mehmet'in madenci olarak tasvir edildiği heykeldeki kazma 14 nisan 2015'te de çalınmıştı. 



ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Uzun Mehmet #madenci heykeli #zonguldak
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