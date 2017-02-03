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“Evet” bugünden milleti bölüyor, “Hayır” birleştiriyor!

Mehmet Bedri Gültekin

Mehmet Bedri Gültekin

03 Şubat 2017, 09:18
Bir ülke ciddi bir dış tehdit ile karşılaştığı zaman en büyük ihtiyacı, iç cephenin sağlam olmasıdır. Millet birleşirse iç cephe sağlam olur. Millet birbirine düşerse, o ülke dışarıdan gelen tehdide karşı koyamaz.

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en ağır tehdidi ile mücadele etmektedir. PKK ve FETÖ terör örgütlerine karşı yürütülmekte olan mücadele, gerçekte ülkemizi hedef alan emperyalist tehdide karşı verilmektedir.

Türk Ordusu, Suriye sahasında ABD destekli IŞİD ve YPG (PKK) gibi terör örgütleri ile savaşıyor. Fırat Kalkanı Operasyonu, büyük emperyalistin Kürt koridoru projesini bozdu.

İşte bu koşullarda, Türkiye’nin en büyük ihtiyacı, iç cephede birliktir.
 
“Evet”, milleti bölüyor

Cumhurbaşkanlığı Sistemi önerisi Meclis’te görüşüldü. Bütün Türkiye 20 gün boyunca milletvekilleri arasındaki kavgaları seyretti.

Önümüzdeki referandum kampanyası sürecinde Meclis’te tanık olduğumuz kavgaların çok daha vahimini, Türkiye çapında yaşayacağımız bugünden görülmektedir.

MHP, Cumhurbaşkanlığı sistemine destek olduğu için hergün tekrar tekrar bölünüyor. Gazetelerde, neredeyse hergün, Genel Merkez tarafından görevden alınan MHP il ve ilçe örgütlerine ilişkin haberler var.

Bütün kamuoyu yoklamalarında AKP seçmeninin yaklaşık yüzde 20’sinin Başkanlık Sistemi’ne karşı olduğunu ortaya çıkıyor. Yani Başkanlık özlemi AKP’yi de bölmüştür.

Öte yandan milletimizin en az yarısı Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne kesin olarak karşıdır.
           
“Hayır”, birleştiriyor

Türkiye gerçeği bu olumsuz tablolardan ibaret değildir. Hatta gerçeğin esası da bu olumsuzluklar değildir.

Bugün sağcısından solcusuna, Alevisinden Sünnisine, Türk’ünden Kürt’üne bütün Türk Milleti, “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”ne karşı birleşiyor.

Vatan Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Bahçeli yönetimine karşı olan MHP kitlesinin ezici çoğunluğu, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokrat Parti gibi en sağdan en sola kadar siyaset yelpazesinin bütün partileri, “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”ne karşı birleşiyorlar.

Bütün il ve ilçelerimizde işçi ve kamu sendikaları, demokratik kitle örgütleri, meslek odaları, gençlik ve kadın hareketinin öncüleri bir araya gelerek “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”ne karşı mücadele ediyorlar.

Yani milletimiz tehlikeyi görmüştür ve tarihten gelen bütün büyük tecrübesiyle gereken tepkiyi vermektedir.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi önerisine karşı gösterilen ortak tepki, Milletimizin birliğine ve varlığına yönelen tehdide karşı mücadelede kararlı olduğunu gösteriyor.
 
Cumhurbaşkanı’na, AKP’ye ve AKP’li seçmene çağrımız

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sesleniyoruz: Milletin sesini dinleyiniz ve önünüze gelecek olan Anayasa değişikliği paketinin geri çeviriniz.

“Cumhurbaşkanlığı Sistemi” önerisini geri çevirmek sizin için de biricik çıkış yoludur.

AKP seçmeni olan yurttaşlarımıza sesleniyoruz: Türkiye hepimizindir. Meclis’i fiilen ortadan kaldıran, 100 yıllık Cumhuriyetimizin kazanımlarını tersine çevirmeyi amaçlayan bu öneri, bütün milletimizin ve milletimizin ayrılmaz bir parçası olan sizlerin de çıkarına değildir.

Milletimize güveniyoruz. Türkiye, emperyalistler tarafından önüne konulmuş olan “başkanlık” tuzağına düşmeyecektir.

“Hayır”da birleşeceğiz!...

Mehmet Bedri Gültekin
ulusalkanal.com.tr
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