Ey Bahçeli sana bu hakaretleri Perinçek mi etti?

Ülkücülerin partisi MHP’yi, AKP’nin yedek lastiği haline getiren Devlet Bahçeli o kadar sıkıştı ki
Aydınlıkçıları düşmanlaştırarak kurtulmaya çalışıyor.
Kendisine soruyorum: Ey Bahçeli, aşağıdaki hakaretleri sana Doğu Perinçek mi yoksa Tayyip Erdoğan mı etti?
| Ey bahçeli sen bunları ispat edemezsen alçaksın, adisin!
| Ağzından salyalar akıyor.
| Irkçılık, kavmiyatçılık, kabilecilik yaptınız; Şeytani olan ne varsa yaptınız.
| Sende şeref ve mertlik işportaya düşmüş.
| Evlenmemiş olabilirsin; bu ayrı bir mesele. Sen ailenin kıymetini bilemezsin.
| Sayın Bahçeli senden olsa olsa kafatası milliyetçisi olur.
| Kafatası milliyetçiliği ile milliyetçilik olmaz. Türklük üstünden milliyetçilik yapanlar ihanet içindedir.
| Türk milliyetçiliğine de karşıyız hepsine karşıyız.
| Bütün milliyetçilikleri ayaklarımın altına alıyorum.
| Bunlar kandan beslenen vampirler...
| Bunlar Fatiha’yı bile bilmezler.
| Bunlar doğru konuşmaz, dürüst davranmazlar...
| Hayvanlar, eli kanlılar, morg bekçileri...
Bu ağır hakaretleri Bahçeli kaldırabilir ama MHP’lilerin hiçbiri unutmaz, unutamaz. Bu nasıl bir ruh halidir ki Devlet Bahçeli şimdi işte bu sözleri söyleyen siyasetçiyi padişahlar gibi güçlü ve dokunulmaz kılmak için herkese saldırıyor.
FUAT DOĞU NE DEMİŞTİ?
Bahçeli o kadar çaresiz ki MHP’lileri 1970’lerdeki jargona sarılarak Aydınlıkçılar üstünden kandırmaya çabalıyor.
1970’lerdeki kardeş kavgasını CIA’nın kurguladığını bugün artık iyi biliyoruz. Bu durumu, MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş solcu gençlere de bizim çocuklarımız diyerek dile getirmemiş miydi?
O yıllarda MİT, CIA’nın elindeydi. MİT Başkanları, Fuat Doğu’nun itirafıyla CIA elemanlarının teşrifat memuru gibiydi. Böyle CIA kontrolündeki bir MİT içinde görev almış olanların kardeş kavgasını tezgahlayanlar arasında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Ey Bahçeli seni iyi tanıyanlar bu dönem MİT’i ile bağlantılı olduğunu söylüyor. Bugün de eski CIA tuzaklarına sarılarak millet arasında yeni düşmanlık üretmeye çalışıyorsun.
Bizim vatansever Atatürkçüleri tehdit ediyorsun, bizlere hakaret ediyorsun.
Bil ki evet diyen gazeteciler ve yazarların tümü, büyük holdinglerden çuvalla para götüren ilkesizler takımıdır. Bizler emeğimizle geçinmeye çalışan yoksullarız. Sadece milletimize olan sevgimizi en büyük zenginlik sayıyor ve gücümüzü de evetçiler gibi cüzdandan değil milli vicdandan alıyoruz.
HRANT’IN ARKADAŞLARI GİBİ
Aydınlıkçıları ve CHP’yi terör destekçisi göstererek tabanını kandırmaya çalışan Bahçeli kimlerle saf tuttu biliyor musunuz?
| Hrant’ın Arkadaşları denilen elemanlar, Doğu Perinçek’e her fırsatta saldırmıştır. Bahçeli Hrant’ın Arkadaşları ile kol kola girmiş oldu. Onların ABD tarafından beslendiğini bildiğimize göre, Bahçeli’nin nereye savrulduğunu anlayın.
| Ermenilerin uluslararası çapta yürüttüğü Türklerin Ermenilere soykırım yaptığı iddiasını Doğu Perinçek kararlı mücadelesi ile yıktı attı ya... İşte Ermeniciler çok düşmandır Perinçek’e... Bahçeli de o kesimin ağzı ile saldırmıyor mu?
| Doğu ve Güneydoğu’da PKK’nın ilk katlettiği isimler Aydınlıkçılar idi. Şu an HDP’lilerin en nefret ettiği isim de Doğu Perinçek. Ahmet Türk âşıkı Bahçeli’nin Perinçek düşmanlığının sebebi bu olmasın?
| Öcalan, İmralı’dan Başbakan Erdoğan’a, “Başkanlığını destekleriz!” diye haber yolluyor. Üstüne üstlük Yalçın Akdoğan açık açık “Öcalan başkanlığa evet diyor.” diye açıklama yapıyor. Bu Bahçeli ise PKK hayır diyor diye milleti kandırmaya uğraşıyor.
| Böylece Büyük Ortadoğu Projesi’nin eşbaşkanının korumacılığına yaparak Kürdistan’a gidecek değişiklikleri destekliyor.
Sevr’e konulan bu projeyi yırtan Atatürk ve arkadaşlarına düşman olanlarla bu yol arkadaşlığı boşuna olmasa gerek.
MHP’Lİ KARDEŞLERİM GÖRÜYOR
Artık MHP ile Bahçeli iki ayrı kimlik haline gelmiştir. MHP geleneğini, onurunu, Türklüğünü, milliyetçiliğini, direncini yerle bir eden Bay Bahçeli o koltukta işgalci gibi oturmaktadır. Bu işgal ve yıkımı benim gibi Ülkücüler de görüyor. Onlar da devlet-millet ve demokrasimiz için hayır kampanyası yürütüyorlar. Kargadan başka kuş tanımayan Bahçeli, kendi dışındaki bütün Ülkücüleri düşman ilan ediyor.
Milliyetçi hareket, Türk düşmanı kadroların hazırladığı bu tuzağa elbette hayır diyecektir. MHP’nin başına da Arapçı değil parti çizgisine uygun Türkçü bir lideri getirecektir...
Çünkü bu ülkenin Ergenekon bilinci ve Altay ruhuyla çalışan bir MHP’ye şiddetle ihtiyacı vardır.
Rıza Zelyut
ulusalkanal.com.tr
09 Şubat 2017, 15:18
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