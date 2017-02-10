Aydın'da kaçak göçmen operasyonu

- Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 61 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 61 kaçak göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Denizköy Mahallesi'nde, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler devriye görevi sırasında yol kenarında park halindeki bir otobüsü kontrol etti.

Kontrolde 1'i çocuk 6 Eritreli, 22 Pakistanlı ve 8'i çocuk 33 Suriyeli toplam 61 kaçak göçmen yakalandı.

Toplam 152 bin 927 lira para cezası uygulanan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Otobüsün sürücüsünü arama çalışmaları sürerken, plaka sorgusunda aracın hacizli olduğu da belirlendi.