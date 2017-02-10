El Bab şehitlerine veda
El Bab şehitlerine veda
Başbakan Yıldırım Aksaray'da konuştu
Başbakan Yıldırım Aksaray'da konuştu
SON DAKİKA | Ağrı'da korkutan deprem
SON DAKİKA | Ağrı'da korkutan deprem
Kılıçdaroğlu: Kimsenin can güvenliği yok
Kılıçdaroğlu: Kimsenin can güvenliği yok

Aydın'da kaçak göçmen operasyonu

- Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 61 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'da kaçak göçmen operasyonu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 61 kaçak göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Denizköy Mahallesi'nde, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler devriye görevi sırasında yol kenarında park halindeki bir otobüsü kontrol etti.

Kontrolde 1'i çocuk 6 Eritreli, 22 Pakistanlı ve 8'i çocuk 33 Suriyeli toplam 61 kaçak göçmen yakalandı.

Toplam 152 bin 927 lira para cezası uygulanan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Otobüsün sürücüsünü arama çalışmaları sürerken, plaka sorgusunda aracın hacizli olduğu da belirlendi.

Etiketler; #Didim #göçmen kaçakçılığı #Otobüs
banner863
Önceki Haber
Knidos Antik Kenti'nde kaçak kazıya 3 gözaltı
Sonraki Haber
3. Üsküdar Kitap Fuarı açıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.