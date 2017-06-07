"Bereket Konvoyu" Karadağlılarla buluştu

- Bayrampaşa Belediyesi tarafından "Kardeşlik sınır tanımaz" sloganıyla düzenlenen "Bereket Konvoyu" kapsamında, Rozaje şehrinde iki binin üzerinde kişiye iftar verildi

ROZAJE (AA) - Bayrampaşa Belediyesi tarafından "Kardeşlik sınır tanımaz" sloganıyla bu yıl 13. kez düzenlenen "Bereket Konvoyu" kapsamında, Karadağ'ın kuzeydoğusundaki Rozaje kentinde iftar programı gerçekleştirildi.

Şehir merkezindeki iftara, Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Naser Şimşek, Rozaje Belediye Başkanı Ejub Nurkovic ve Karadağ İslam Birliği Başkan Yardımcısı Rahman Kacar'ın yanı sıra iki binin üzerinde kişi katıldı.

Şimşek, burada yaptığı açıklamada, "Kardeşlik sınır tanımaz" sloganının Türkiye ve Balkanlar arasında köprü kurduğunu ifade ederek, "Bayrampaşa Belediyesi olarak 13 yıldır bu projemizi yapıyoruz. Bu sadece iftar değil, aynı zamanda Türkiye, Balkanlar ve Sancak arasında bir köprü." dedi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'e katkıları nedeniyle teşekkür eden Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadağlılara selam ve sevgilerini de ileterek, şunları kaydetti:

"Bir adam var, gece ve gündüz Türkiye'yi, Balkanlar'ı, Sancak'ı ve Müslümanları düşünen bir adam. İşte bu adam her fırsatta halkının iyiliği için çalışır. Onun size çok selamı var. Bu adam dünya lideri Erdoğan."

Nurkovic de iftar programının Rozaje'de düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.

Kacar ise Rozaje'de dostluk ve dayanışma duygularının hakim olduğunu belirterek, "Ramazan, sevgi, birlik ve sabrın öğrenildiği bir ay. Karadağ'da her yıl düzenlenen bu iftar da bunun en güzel göstergesi." diye konuştu.

- Konvoy, 9 ülkede 2 milyon kişiye ulaştı

Türkiye'den yola çıkarak Bulgaristan, Sırbistan ve Bosna Hersek'te Müslümanlarla buluşan "Bereket Konvoyu", Karadağ'ın ardından Kosova, Arnavutluk, Makedonya ve Yunanistan'daki 11 şehirde iftar programı düzenleyecek.

Sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Balkanlara gelen konvoy kapsamında 12 yıl boyunca düzenlenen iftar organizasyonlarıyla toplam 9 Balkan ülkesinde yaklaşık 2 milyon kişiye ulaşıldığı öğrenildi.

Bu arada, konvoy 3 tır, 3 minibüs, 2 otobüs, bir otomobil, bir canlı yayın aracı ve 75 kişilik gönüllü ekipten oluşuyor.