Brezilya Büyükelçisi Gradilone Mersin'de

- Gradilone: - "2010 yılında imzalanan stratejik ortaklık anlaşması ülkeler arasında ilişkilerin geliştirilmesi için atılan önemli bir adım. Bu anlaşmaları hayata geçirme konusunda Brezilya ve Türkiye'deki olaylar yüzünden biraz zaman kaybettik. Bundan sonra daha iyi olacaktır" - Mersin Valisi Çakacak: - "İş insanlarının karşılıklı ticari, ekonomik iş birliğini geliştirmeye yönelik ziyaretleri, sayın büyükelçinin ziyaretleri var olan ilişkiyi daha da ileriye götüreceğine inanıyoruz"

MERSİN (AA) - Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Gradilone, "2010 yılında imzalanan stratejik ortaklık anlaşması ülkeler arasında ilişkilerin geliştirilmesi için atılan önemli bir adım. Bu anlaşmaları hayata geçirme konusunda Brezilya ve Türkiye'deki olaylar yüzünden biraz zaman kaybettik. Bundan sonra daha iyi olacaktır." dedi.

Büyükelçi Gradilone, Mersin Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Gradilone, Mersin'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Gradilone, "2010 yılında imzalanan stratejik ortaklık anlaşması ülkeler arasında ilişkilerin geliştirilmesi için atılan önemli bir adım. Bu anlaşmaları hayata geçirme konusunda Brezilya ve Türkiye'deki olaylar yüzünden biraz zaman kaybettik. Bundan sonra daha iyi olacaktır. İki hükümet bu anlaşmaları iki katına çıkarma adına yeni kararlar aldı. Mersin konumu nedeniyle önemli bir yere sahip." diye konuştu.

Mersin'in iş ortaklığı, ticaret ve diğer konularda iş birliği yapmak açısından büyük potansiyeli olduğunu belirten Gradilone, "Buraya gelen Brezilya fırkateyni daha öncede de gelmişti. Lübnan'da çok önemli görevler yapıyor. Türk fırkateynleri ve başka yabancı fırkateynlerle Ortadoğuyla ilgili olarak. Bu sebeple bugün yine ziyarete geldi. Bunun içinde hem Türk otoriteleri hem de askeri otoritelerinin Brezilya fırkateyninin her gelişinde çok iyi bir şekilde karşılamalarından da memnuniyet duyduk. Ayrıca bu da diğer bir sebep Mersin'in önemli olduğuyla ilgili verdiği lojistik destek sebebiyle de önemli.” değerlendirmesinde bulundu.

Gradilone, Türkiye Brezilya ilişkilerinin ekonomiye katkı sağlayacağını bildirdi.

Kentte farklı alanlarda toplantı yapacaklarını anlatan Gradilone, şunları söyledi:

"Brezilya ve Türkiye şirketleri arasında yatırım yapma başlıklarını ve iş birliğini belirlemek açısından yeni bir süreç. Enerji alanında toplantı yapacağız. Bu toplantılarda Mersin'in ne şekilde yer alacağını görmek istedik. Enerjinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü iki ülkenin bu anlamda büyük gücü var. Kültür ve turistik açıdan da iki ülkenin birbirini tanıması önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bir ziyaret gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. O da Brezilya'ya gidecek. Tüm bunlarda yeni başlangıçlara hazır olduğumuzu gösteriyor." .

Mersin Valisi Özdemir Çakacak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Brezilya'nın çok önemli ülke olduğunu belirtti.

Ülkeler arasında iyi niyet çerçevesinde dostluğa dayalı ilişkilerin bulunduğunu ifade eden Çakacak, şöyle konuştu:

"2010 yılında Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakan sıfatıyla Brezilya'yı ziyaret etti. Yine o ziyarette stratejik ortaklık eylem planı hazırlanmış ve imzalanmış. 2011 yılında Brezilya Devlet Başkanı Türkiye'yi ziyaret etmiş. 2015 yılında da Antalya'da yapılan G20 zirvesinde aynı şekilde ziyarette bulunmuşlar. İş insanlarının karşılıklı ticari, ekonomik iş birliğini geliştirmeye yönelik ziyaretleri, sayın büyükelçinin ziyaretleri var olan ilişkiyi daha da ileriye götüreceğine inanıyoruz. Bu ziyareti önemsiyorum. Çünkü Mersin Türkiye'nin dışa açılan kapısıdır. Özellikle Mersin Limanı dolayısıyla Mersin dünya ile ilişki halinde olan bir kent. Sayın büyükelçi Türkiye'ye yeni geldi ve göreve başladı. Görevinde başarılar diliyoruz."

Mersin hakkında da bilgiler veren Çakacak, ziyaret sonrasında Gradilone'ye hediye takdim etti.