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Bursa'da otomobil dükkanlara çarptı: 3 yaralı

Bursa'da otomobil dükkanlara çarptı: 3 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin dükkanlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.K'nin kullandığı 16 CCZ 88 plakalı otomobil, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan tatlıcı ve çiğ köfte dükkanlarına çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Aracın kullanılamaz hale geldiği kazada, iş yerlerinin camları kırıldı ve tezgahları hasar gördü.



Etiketler; #bursa #çarpma #dükkan #trafik kazası
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