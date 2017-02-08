Çanakkale'de 46 göçmen yakalandı

- Lastik botla denize açılan yabancı uyruklu 46 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan yabancı uyruklu 46 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Ekipleri, Gülpınar Beldesi Kuşkaya mevkisinden motorlu lastik bot ile denize açılan çeşitli ülkelerden 46 göçmenle ilgili operasyon düzenledi.

Organizatörlerin temin ettiği motorlu lastik botla denize açılan Suriye, Kamerun, Kongo, Mali, Kolombiya, Eritre, Sirilanka, Brezilya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Senegal ve Gana uyruklu 46 göçmen, TCSG 28 Bot Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyon ile bir mil açıkta yakalandı.

Kimlik tespiti için Küçükkuyu'ya getirilen göçmenlere burada battaniye, giyecek ve yiyecek dağıtıldı. Kaçaklar daha sonra Ayvacık'taki Göçmen Geri Gönderme Merkezine gönderildiler.