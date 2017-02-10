Çukura düşen boğayı itfaiye kurtardı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, foseptik çukuruna düşen boğa itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, kırsalda yer alan Güneren Mahallesi'nde, Abdülhadi Ay'a ait boğa, evin yanında bulunan yaklaşık 4 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düştü.
Hayvanı bulunduğu yerden çıkarmayı başaramayan Ay ailesi, durumu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giderek çalışmalara başlayan ekipler, çukurun etrafını iş makinesiyle açarak, boğanın çıkmasını sağladı.
Foseptik çukurundan çıkan boğayı suyla temizleyen ekipler, daha sonra hayvanı sahibine teslim etti.
Hayvanın kurtarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Abdülhadi Ay, itfaiye ekibine teşekkür etti.