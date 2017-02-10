Dünya Bankasından Çinli çiftçilere kredi desteği

PEKİN (AA) - Dünya Bankası, Çin'in kırsal kesimlerindeki çiftçi kooperatiflerine 100 milyon dolarlık kredi sağlayacak.

Şinhua ajansının haberine göre, Dünya Bankası, ülkenin kuzeydoğusundaki Şaanşi eyaletinde bulunan çiftçi kooperatiflerinin desteklenmesi ve fakirlikle mücadele kapsamında 100 milyon dolar tutarında kredi desteğinde bulundu.

Eyaletteki yerel kooperatifler, söz konusu yardımla büyük işletmelerle ortaklık kurma ve daha büyük pazarlara açılma imkanı elde ederken, kooperatifler krediyi çiftçilerin teknik eğitimi, tohum ve gübre satın alımı ve ürün satımı gibi konularda kullanacak.



Bu arada, Pekin hükümetinin de çiftçilere 50 milyon dolar yardım sağladığı belirtildi.

Çiftçi kooperatiflerine verilen kredi ve yardım ile eyaletteki 11 ilçede yoksulluğun azaltılması hedeflenirken, uygulamanın 48 bin 600 çiftçiyi kapsaması amaçlanıyor.

