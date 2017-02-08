Elazığ'da trafik kazaları: 4 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

Fevzi Demirkol idaresindeki 13 AS 034 plakalı ambulans, Elazığ-Bingöl karayolunun Yazıkonak mevkisinde Mustafa Yıldız yönetimindeki 06 ARY 16 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Ambulansın Bitlis'ten getirdiği hastayı Fırat Üniversitesi Hastanesine bıraktıktan sonra görev yerine döndüğü öğrenildi.

Öte yandan, Göktürk Demir'in kullandığı 23 AR 169 plakalı otomobil, Çayda Çıra kavşağı alt geçidinde bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil alt geçidin duvarına çarparak durdu. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, aracın motorunun yaklaşık 10 metre uzaklıkta yolun ortasına, bariyerlerinde parçalanarak karşı şeride fırladığı görüldü.

Bu arada Sefa Akverdi idaresindeki 34 RH 4954 plakalı otomobil ise yolun ortasında kalan motora çarptı.







