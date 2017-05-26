"Elektrik aboneliği" cinayetine ağırlaştırılmış müebbet talebi

- Antalya'da elektrik aboneliği nedeniyle tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ali Tosun hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde elektrik aboneliği nedeniyle tartıştığı Salih Güler'i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Ali Tosun için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Tosun, tutuksuz yargılanan oğlu Osman Tosun, öldürülen Salih Güler'in yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mehmet Alkan, Salih Güler'in ölümüne ilişkin iddianamede belirtilen olaylara dair görgüye dayalı bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Sanıkları tanımadığını belirten Alkan, sadece Salih Güler'i tanıdığını ama ölümüne ilişkin bir bilgisi bulunmadığını anlatarak, "Salih Güler'in almış olduğu iş nedeniyle Hasan isimli kişinin işlerini yapmamasından dolayı tartışma olduğunu öğrenmiştim, bunu da belirtmiştim ancak sanıklarla olan olayları bilmiyorum." dedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Cem Sağdıç, sanık Ali Tosun'un daha önceden tanıdığı maktul Salih Güler'e, evine elektrik aboneliği yapılması için gerekli belgeleri ve işin karşılığı olarak da 200 lirayı suç tarihinden önce verdiğini kaydetti. Sağdıç, Güler'in abonelik işlerini yapmaması üzerine olaya sinirlenen Tosun'un önce Güler'e şiddet uyguladığını, daha sonra da akşam saatlerinde maktulü evinden alarak, cinayeti gerçekleştirdiğini ifade etti.

Mütalaada, sanık Ali Tosun'un "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" maddesince ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması, Tosun'un ayrıca "hürriyetinden yoksun bırakma" ve "hakaret" suçundan da ceza alması istendi.

Sanık Tosun'un oğlu Osman Tosun için ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Tosun'un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Antalya'da, Salih Güler'in cesedi, 1 Aralık 2015'te Döşemealtı ilçesindeki bir su kuyusunda bulunmuştu. Olayla ilgili kahvehane işleten ve aralarında elektrik aboneliği nedeniyle sorun bulunduğu öne sürülen Ali Tosun, tutuklanmıştı.





