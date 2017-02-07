Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru

- Merkez sağın adayı Fillon’un ailesi ile ilgili yolsuzluk iddialarına bir yenisi daha eklendi - Fillon’un eşinin Meclisten 45 bin avro işsizlik tazminatı aldığı iddia edildi

PARİS (AA) - Fransa'da merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon’un eşinin Meclisten 45 bin avro işsizlik tazminatı aldığı iddia edildi.

Le Canard Enchaine gazetesi, Fillon’un eşi Penelope Fillon ’un, Meclisten toplam 45 bin avro işsizlik tazminatı aldığını yazdı. Gazete, Penelope Fillon’a 2002 yılında 5 ay süre için 16 bin avro, 2013 yılında ise 17 ay süre için 29 bin avro işsizlik tazminatı ödendiğini ileri sürdü.Fillon ise bu haberin çıkmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, gazeteyi “yalan haber vermekle” suçladı.François Fillon, dün düzenlediği basın toplantısında, eşi ve çocuklarının Meclis ve Senatoda danışman sıfatıyla çalışmaları konusunda kendisine yöneltilen suçlamaları yanıtlamıştı.

Hakkındaki suçlamaların "siyasi suikast ve linç girişimine” dönüştüğünü savunan Fillon, “Ben ve ailem yasa dışı hiçbir şey yapmadık. Adaylıktan çekilmem söz konusu değil." ifadelerini kullanmıştı.

Parlamenterlerin yakınlarının danışman sıfatıyla çalışmasının kamuoyunda artık iyi karşılanmadığını anladığını kaydeden Fillon, ailesiyle çalışmasının bir hata olduğunu söylemiş ve özür dilemişti. Fillon, üç yıl önce ailesiyle çalışmaya son verdiğini de sözlerine eklemişti.

Ulusal Mali Suçlar Savcılığı, Fillon’un eşinin 8 yıl süreyle Mecliste hiç çalışmadan “danışman” sıfatıyla 900 bin avro maaş aldığı ve siyasetçinin iki çocuğunun senatoda iki yıl süreyle hiç çalışmadan yine “danışman” sıfatıyla 84 bin avro maaş aldığı iddiaları üzerine ön soruşturma başlatmıştı.