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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden deprem bölgesine yemek yardımı

- Belediye tarafından bin depremzedeye kahvaltı, öğle ve akşam yemeği verilirken, mobil büfede 24 saat çay, çorba, kumanya, kek, bisküvi dağıtılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden deprem bölgesine yemek yardımı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremler nedeniyle evleri yıkılan ve evlerinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlara kahvaltı, öğle ve akşam yemeği servisi başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bin depremzedeye kahvaltı, öğle ve akşam yemeği verilirken, mobil büfede 24 saat çay, çorba, kumanya, kek, bisküvi dağıtılıyor, bir tanker de deprem alanında su dağıtımı yapıyor.

Yemek yapım ve dağıtımı, bu iş için kurulan 4 çadırda, 6 büyük yer ocağında, Lojistik Destek Merkezinden 5 aşçı, 4 teknik personel ve 1 gıda mühendisi nezaretinde gerçekleştiriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Çanakkale Valiliği ve Ayvacık Kaymakamlığı ile ortaklaşa yürüttüğü yemek dağıtımı için ilk etapta 15 günlük hammadde gönderildi.

Etiketler; #deprem #Ayvacık #istanbul büyükşehir belediyesi
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