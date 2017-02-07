İzmir'deki bıçaklı yaralama

- Ağır yaralanan özel güvenlik görevlisi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan özel güvenlik görevlisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'ndeki sitenin özel güvenlik görevlisi Hasan Hüseyin Koç (63) ile İ.H.B. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.H.B. bıçakla Koç'u yaraladı.

Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, kaçan zanlıyı bir süre sonra gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.











