THY'den flaş 'devir' açıklaması
THY'den flaş 'devir' açıklaması
TLB'den MEB müfredatına Gençliğe Hitabeli cevap
TLB'den MEB müfredatına Gençliğe Hitabeli cevap
Putin, Türk Akımı'nı onayladı
Putin, Türk Akımı'nı onayladı
Hafta sonuna kadar okullar tatil edildi
Hafta sonuna kadar okullar tatil edildi

Kanada’da memurlara sistem arızası yüzünden milyonlarca dolar fazla ödeme yapıldı

-Kanada’da resmi kurumlarda çalışanların maaşlarını ödeyen Phoenix isimli sistemde meydana gelen arıza, çalışanlara 68.6 milyon dolar fazla ödemeye neden oldu

Kanada’da memurlara sistem arızası yüzünden milyonlarca dolar fazla ödeme yapıldı

OTTAWA (AA) – Kanada’da resmi kurum ve kuruluşlarda çalışanların maaşlarını ödeyen sistemde meydana gelen arızanın, 68.6 milyon dolar fazla ödemeye neden olduğu ortaya çıktı.

Ülkede geçen yaz ortaya çıkan arıza ile ilgili yapılan incelemenin tamamlandığı açıklandı. Kanada Kamu Hizmetleri Bakan Yardımcısı Marie Lemay, Phoenix isimli sistemde meydana gelen arızanın, 80 bin kamu çalışanını etkilediğini duyurdu.

Yaşanan sorun nedeniyle kamu çalışanlarından bir kısmının maaşlarını alamadığını kaydeden Lemay, bir kısmına hakettikleri ücretlerinin altında ödeme yapılırken bazı çalışanlara ise fazla ödeme yapıldığını açıkladı.

-Fazla ödeme alanlardan devlete iade etmeleri isteniyor

Lemay, 26 bin kişiye yapılan 68.6 milyon dolarlık fazla ödemeden şu ana kadar ancak 22.3 milyon dolarlık kısmına ulaşabildiklerini belirterek, fazla ödeme alanlardan bu parayı dürüstçe devlete iade etmelerini istedi.

Yetkililer, sistemdeki arızanın fazla ödeme yapılan kişileri göremediğini, ancak ödeme alan kişilerin bireysel başvuruları halinde işlem yapılabildiğini belirtiyor. Öte yandan inceleme sonucu kendisine fazla ödeme gelen bazı çalışanların, bunu birimlerine rapor etmelerine rağmen fazla ödeme almaya devam ettikleri de belirlendi.

Etiketler; #Kanada #Kanadada kamu çalışanlarına fazla ödeme #Kanadada Phoenix sistemi çöktü
banner863
Önceki Haber
Eski ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey:
Sonraki Haber
Serbest bölgeler tasarısı Genel Kurulda
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.