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Kazakistan ile Azerbaycan turizm alanında iş birliği yapacak

- Azerbaycan, Kazakistan’da bu yıl düzenlenecek EXPO 2017 Uluslararası Fuarı'na turist yönlendirecek

Kazakistan ile Azerbaycan turizm alanında iş birliği yapacak

ASTANA (AA) - Azerbaycan’ın haziran-eylül aylarında Astana’da düzenlenecek EXPO 2017 Uluslararası Fuarına turist yönlendirmeye hazır olduğu bildirildi.

Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı Turizm Endüstrisi Departmanı Başkanı Marat İgaliyev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Azerbaycan’ın Astana Büyükelçisi Raşad Mamadov ile yaptığı görüşmede iki ülkenin turizm alanındaki iş birliği konularının ele alındığını belirtti.

Son yıllarda Azerbaycan’da turizm alanında önemli gelişmelerin yaşandığına işaret eden İgaliyev, “Ocak-Eylül 2016 döneminde ülkeyi 1,7 milyon turist ziyaret etti. 2015 yılının aynı dönemine kıyasla turist sayısı 169 bin 430 kişi, yani yüzde 10,9 arttı.” ifadesini kullandı.

İgaliyev, Büyükelçi Mamadov’un ülkesine gelen turistleri 10 Temmuz-10 Eylül tarihleri arasında Astana’da yapılacak olan EXPO 2017 Uluslararası Fuarına yönlendirmeye hazır olduğunu söylediğini, Kazakistan’a gelen turistlerin de Azerbaycan’ı ziyaret etmesini istediğini kaydetti.

Etiketler; #Astana EXPO 2017 Uluslararası Fuarı #Azerbaycan #kazakistan #turizm
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