ASTANA (AA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) geçen yıl kasım ayında petrol üretiminin azaltılmasına yönelik kararının 9 ay uzatılmasını destekleyen Kazakistan, günlük üretimini 20 bin varil düşürecek.

Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Viyana’da gerçekleştirilen toplantıda OPEC’in geçen yıl kasım ayında petrol üretimini 1,8 milyon varil kısıtlama kararının desteklendiği vurgulandı.

Anlaşma çerçevesinde 2018 mart ayı sonuna kadar, Kazakistan'ın günlük petrol üretimini 20 bin varil azaltacağı kaydedildi.

OPEC üyesi olmayan Kazakistan, halen günde ortalama 1 milyon 673 bin varil petrol üretimi gerçekleştiriyor.