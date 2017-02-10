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Kilis'te elektrik trafosu patladı

Kilis'te elektrik trafosu patladı

KİLİS (AA) - Kilis'te bir elektrik trafosu, yağ deposunda oluşan basıncın etkisiyle patladı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Salman Mahallesi, TOKİ kavşağında bulunan elektrik trafosunun yağ deposunda oluşan basıncın etkisiyle patladı.

Büyük bir gürültüyle patlayan trafo, paniğe yol açtı. Patlamanın etkisiyle trafo kapılarının boş araziye savrulduğu ve binanın duvarlarının yıkıldığı görüldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, trafonun çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İş makinesiyle duvar molozları kaldırılırken, 10 saatlik çalışmanın ardından, TOKİ sitesine ve üniversite çevresine yeniden elektrik verileceği öğrenildi.




Etiketler; #elektrik trafosu #elektrik trafosu patladı #kilis
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