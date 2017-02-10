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Knidos Antik Kenti'nde kaçak kazıya 3 gözaltı

- Muğla'nın Datça ilçesinde Knidos Antik Kenti Kıyrap mevkisinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı

Knidos Antik Kenti'nde kaçak kazıya 3 gözaltı

MUĞLA (AA) - Datça ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Datça Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazı Mahallesi'nde birinci derece sit alanındaki Knidos Antik Kenti Kıyrap mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgenin kontrolü için çıkarılan Jandarma devriyesi, belirtilen mevkide park halinde gizlenmiş vaziyette bir kamyonu tespit etti.

Ekipler, bölgede yaptıkları incelemede üç şüpheliyi Roma dönemine ait mezarları kazarken suç üstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin kaçak kazıda kullandığı dedektör, kazma, kürek, çapa malzemeleri ele geçirildi.

Şüphelilerin, "tarihi eser kaçakçılığı yapmak" suçlamasıyla jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Etiketler; #Datça #jandarma #kaçak kazı #muğla #operasyon
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