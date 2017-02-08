KPSS sorularının sızdırılmasında beşinci dava

- 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 60'ı tutuklu 91 kişi hakkında açılan beşinci davanın görülmesine devam edildi

ANKARA (AA) - 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 60'ı tutuklu 91 kişi hakkında açılan beşinci davanın ikinci duruşmasında 16 tutuklu sanık savunma yaptı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ile şikayetçi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Maliye Bakanlığının avukatları katıldı.

Sanıklardan Fatih Akkoyun, kimya bölümü mezunu olduğunu ve çeşitli dershanelerde öğretmenlik yaptığını bildirdi. 2012 KPSS ile atandığını ifade eden Akkoyun, "2010 KPSS puanımı kullanarak devlet kurumuna atanmadım. Bu yüzden resmi belgede sahtecilik suçu işlemediğim gibi kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlaması da doğru değildir." ifadelerini kullandı.

Hakkındaki diğer suçlamalara da cevap veren Akkoyun, "İddianamede HTS kaydım olduğu gerekçesiyle farklı kişilere bağlanmış olduğum görülüyor. Bu kişilerin çoğunu eski çalıştığım kurumlardan tanıdığım insanlardır. Hakkımdaki iddianamede iki para transferime yer verilmiş. Bu transferlerden biri 125 liradır. Diğer transfer ise dosya şüphelisi olmayan bir kişiye yaptığım transferdir. Bu transferler borç alışverişidir ve dekontta borç bitti diye yazmaktadır. ByLock programını telefonuma yüklemedim ve kullanmadım." diyerek suçsuz olduğunu söyledi ve beraatını talep etti.

- Mahkeme Başkanı'ndan matematik dersi

Hacettepe Üniversitesi matematik bölümünden mezun olduğunu belirten sanık Şükrü Gürdamar, başarılı eğitim hayatı geçirdiğini ve KPSS’de aldığı sonucun doğal olduğunu söyledi.

Gürdamar, "Genel Kültür testinde 9 soru yanlış yaptım. Soruları önceden almış olsam dokuz soruyu yanlış yapmazdım. Neredeyse her altı sorudan bir soruyu yanlış yapmışım. Tekrar sınavı İstanbul'a alındı. O dönem sağlık problemleri yaşıyordum. Sınav yeri değişmemiş, Ankara'da olsa bile giremeyecek durumdaydım." dedi.

Savunmanın ardından Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu sanığa, 'Matematikte sıfırı kim bulmuştur?' sorusunu yöneltti. Cevap veremeyen sanığa Başkan Otçu, "Harezmi, 25 yıl çalışmanın ardından sıfırı bulmuştur." cevabını verdi. Daha sonra Başkan Otçu sanığa, "Son yıllardaki en büyük matematikçi kimdir?" diye sordu. Yine cevap alamayan Otçu, 'Gauss' cevabını vererek, "Matematikle biraz alakam vardır." ifadelerini kullandı.

Diğer sanık Emine Eşit de 18 yıllık edebiyat öğretmeni olduğunu söyleyerek, sınavda başarılı olmak için kopya çekmesini gerektirecek bir durum bulunmadığını öne sürdü. Eşit, "Benim dosya şüphelisi olanlarla para transferim yoktur. Dosya şüphelisi kimseyle birlikteliğim de yoktur. İş yeri birlikteliğim olduğu söylenen insanların çoğunu tanımıyorum. Tanıdıklarım da çalıştığım kurumlardaki öğretmen olan arkadaşlar." diyerek kendini savundu.

- KPSS sanığının Önder Aytaç ile HTS kaydı

Sanıklardan Cemil Doğan da suçlamaları kabul etmedi. Kamuoyunda FETÖ Çatı Dava olarak bilinen FETÖ’nün yönetim kadrosunun yargılandığı davanın firari sanıklarından Ziya Demirel ile HTS (Historical Traffic Search) kaydı olduğu konusunda savunmasını yapan Doğan, "Ziya Demirel'le 5 yıl aynı kurumda öğretmenlik yaptım. Ben coğrafya öğretmeniyim, o ise tarih öğretmeni. Beş yıl boyunca birlikte çalıştığım insanla HTS kaydımın olması doğaldır. Bu beni suçlu durumuna düşürmez." ifadelerini kullandı.

Sanık Arif Kuru, emniyette kötü muamele gördüğünü öne sürdü. Suçlamaları reddeden Kuru, iddianamede suçluluğuna dair somut bir delil bulunmadığını ileri sürerek suçsuz olduğunu beyan etti.

Tekrar sınavına girmemesi konusunda ailevi sorunlar yaşadığını belirten sanık Kuru, FETÖ firarilerinden Önder Aytaç ile HTS kaydı konusunda, "Ben o dönem bir kurumda rehber öğretmeni olarak çalışıyordum. Aytaç'ı bir seminere davet etmek için aradım." diyerek örgütsel bir faaliyet içerisinde bulunmadığını ileri sürdü.

Sanık Rasim Bulut, matematik öğretmenliği bölümünü bitirdiğini, başarısının tesadüf olmadığını söyledi. Başarısının kendi çalışmasının ürünü olduğunu savunan Bulut, tekrar sınavına giriş yerinin Ankara'ya alınması ve rahatsız olması nedeniyle sınava girmediğini beyan etti.

KPSS sorularını önceden almadığını belirten Bulut, "5 soruda yanlışta birleştiğim ifade ediliyor. Soruları önceden görmüş olsaydım yanlış yaptığım diğer 4 soruda da birleşme olurdu. Eşim KPSS'ye başvurduğu halde sınava çalışmadığı gerekçesiyle girmedi. Eğer soruları almış olsam eşimle paylaşmaz mıyım? Neden sınava girmesin? ByLock da kullanmadım. Öncelikle tahliyemi ardından da beraatımı talep ediyorum." savunmasını yaptı.

Duruşmada savunmalarını yapan diğer sanıklar da suçsuz olduklarını iddia ederek tahliye ve beraat taleplerinde bulundu.

Duruşmaya, yarın sanıkların savunmalarıyla devam edilecek.

- İddianame

Aralarında gazeteci Mehmet Baransu'nun ağabeyi Yalçın Baransu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen ve 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan FETÖ ile iltisaklı subayların eşlerinin de bulunduğu sanıklar, davada "FETÖ/PDY üyesi olmak", "resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından yargılanıyor.

Haklarında dava açılan 91 şüpheliye ilişkin iddianamede, zanlılardan 34'ünün ByLock kullanıcısı oldukları, 21'inin FETÖ'nün tepe yönetimi ile HTS irtibatlarının bulunduğu, 51'inin de Bank Asya'yı kurtarma faaliyetinin yapıldığı tarihlerde banka hesaplarında para hareketliliği olduğu tespitleri yer aldı. Şüphelilerden 49'u bu dosyadan, 11'i ise başka dosyadan tutuklu bulunuyor.

İddianamede, KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin daha önce hazırlanan iddianamelere atıf yapılarak, 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013'teki KPSS, 2012, 2013 ve 2014'teki ALES, 2013 YDS ve 2013 İDS sorularının, FETÖ/PDY mensuplarınca ele geçirildiği, soruları elde edenlerin, "kamuya ait malı kamuyu aldatarak haksız şekilde elde ettikleri" ve "haksız başarı elde etmek suretiyle ÖSYM'yi 9 milyon 111 bin 138 lira 13 kuruş zarara uğrattıkları"na yer verildi.

ÖSYM Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının "mağdur kurumlar" olarak yer aldığı iddianamede, sınavın ardından "P10" puan türünde tercih yapan 488 kadın şüphelinin eşlerinin subay olduğu, bu subaylardan 111'inin darbe girişimi sonrası tutuklandığı, eşleri KPSS şüphelisi 174 subaya da adli işlem yapıldığı tespit edildi.

Öte yandan, 2010 KPSS'nin "P10" ve "P3" puan türünde yaklaşık 13 bin şüpheliyle ilgili inceleme yapıldığı, kamu davası açılmayan diğer şüphelilerle ilgili FETÖ üyesi olup olmadıkları, soruları alıp almadıklarına dair tahkikatın devam ettiği öğrenildi.



- Diğer davalar



KPSS'ye ilişkin soruşturmaları yürüten Savcı Yücel Erkman, ilk davayı 230 kişi hakkında 25 Aralık 2015'te açmıştı.

İddianamede, sınavdan önce soruların Fetullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Ankara Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği görevlisi Berat Koşucu tarafından, Süleyman Mustafa İnanıcı aracılığıyla Yalvaç'taki sanık Baki Saçı'ya e-postayla gönderildiğine dair deliller üzerine başlatılan soruşturmada "örgüt" bağına da ulaşıldığı bildirilmişti.

KPSS soruşturmaları kapsamındaki ikinci davada 51 sanığa aynı suçlamalar yöneltilmişti. Üçüncü davada ise ÖSYM'nin soru hazırlama biriminde görevli 3 kişi sanık olarak gösterilmişti.

KPSS'ye ilişkin dördüncü davada 100, beşinci davada 91, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen altıncı iddianamede ise 3 sanık yer alıyor.

Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 102'si asker eşi 105 şüpheli hakkında hazırlanan yedinci iddianame, tamamlanarak Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Yedinci iddianamenin kabul edilmesi halinde dava sayısı 7'ye, davalar kapsamında yargılanan sanıkların sayısı da 583'e yükselecek.

