"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Kuzey Kore'nin nükleer programı

- Trump, bu sorunun öyle ya da böyle çözüleceğini açıkladı

Kuzey Kore'nin nükleer programı

ANKARA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirmesinin büyük bir sorun olduğunu ancak bu durumun öyle ya da böyle çözüleceğini belirtti.

Yonhap ajansının uluslararası basına dayandırdığı habere göre, Trump, İtalya'da düzenlenen G7 Zirvesi esnasında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile yaptığı ikili görüşmede, Kuzey Kore konusuna değindi.

Trump, "Bu büyük bir sorun. Bu bir dünya sorunu ve çözülecek. Öyle ya da böyle çözülecek. Bunun üzerine bahse girebilirsiniz." dedi.

ABD'yi ziyaret eden Güney Koreli milletvekilleri, Trump'ın, diyalog yoluyla nükleer soruna diplomatik çözüm ararken "mümkün olan her baskıyı" kullanmaya odaklı dört noktalı bir siyaset planını onayladığını belirtmişti.

G7 Liderler Zirvesi, ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan sanayileşmiş yedi ülke ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımıyla Akdeniz'e komşu Sicilya'nın tatil beldesi Taormina'da yapılıyor.






Etiketler; #donald trump #G7 Liderler Zirvesi #kuzey kore #nükleer silah
banner863
Önceki Haber
Hayat kurtaran metrobüs şoförüne İETT Genel Müdürü Özel Ödülü
Sonraki Haber
Avrupa otomotiv pazarı yüzde 4,4 büyüdü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.